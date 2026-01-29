Douglas Luiz torna all’Aston Villa. Dopo una breve esperienza in prestito al Nottingham Forest, il centrocampista brasiliano si riunisce ai Villans, club con cui aveva vissuto i momenti più belli della sua carriera. La Juventus ha deciso di interrompere anticipatamente il prestito e di cedere nuovamente Luiz all’Aston Villa, che ora può contare sul suo talento a lungo termine.

Douglas Luiz cambia di nuovo maglia, ma non Paese. Il centrocampista di proprietà della Juventus ha interrotto anzitempo il prestito al Nottingham Forest ed è tornato all’ Aston Villa, il club con cui aveva vissuto gli anni migliori della sua carriera prima dell’approdo in bianconero. Un ritorno che chiude un’esperienza mai realmente decollata e riapre un capitolo già noto, sotto la guida di Unai Emery. Dall’Inghilterra alla Juve, poi il passo indietro. Dopo il trasferimento alla Juventus, la stagione di Douglas Luiz a Torino non ha rispettato le attese. Poco spazio, rendimento diseguale e una collocazione tattica mai davvero definita hanno spinto il club a cercare una soluzione temporanea, individuata nel Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Douglas Luiz torna all’Aston Villa: prestito dalla Juve e riscatto a 22 milioni

Approfondimenti su Douglas Luiz Juventus

L’Aston Villa ha annunciato ufficialmente il ritorno di Douglas Luiz in prestito.

La Juventus ha concluso il trasferimento di Douglas Luiz in prestito all’Aston Villa, con diritto di riscatto per il club inglese.

Ultime notizie su Douglas Luiz Juventus

Argomenti discussi: Douglas Luiz torna all’Aston Villa! Quanto incassa la Juve da questa operazione?; Juventus, Douglas Luiz torna all'Aston Villa: è ufficiale; Douglas Luiz dal Nottingham Forest all'Aston Villa: ufficiale il nuovo prestito per il giocatore della Juventus; Juve, Douglas Luiz va all'Aston Villa: si riaccende la speranza di cederlo la prossima estate.

Juventus: nuovo prestito per Douglas Luiz, torna all'Aston Villa(ANSA) - TORINO, 28 GEN - La Juventus ha annunciato un nuovo prestito per Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che ad agosto scorso era stato ceduto a titolo temporaneo al Nottingham Forest. Dougl ... tuttosport.com

Ufficiale, Douglas Luiz lascia il Nottingham e torna all’Aston Villa. I dettagli dell’operazione e quanto incassa la Juventus da questa operazioneCALCIOMERCATO – Dopo 6 mesi di prestito al Nottingham Forest, il centrocampista brasiliano di proprietà della Juventus torna all’Aston Villa alla corte di Unai ... eurosport.it

