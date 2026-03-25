Leon Bailey rinasce all’Aston Villa | da flop alla Roma a protagonista in Inghilterra

Un calciatore che aveva attirato l’attenzione in passato, ma che durante la sua esperienza in Italia non ha dato i risultati sperati, è tornato a giocare in Inghilterra con la maglia di una squadra di Premier League. Arrivato in prestito durante l’estate, si è subito fatto notare per le sue prestazioni sul campo, distinguendosi come protagonista di questa stagione.

Arrivato in prestito dall’ Aston Villa durante la sessione estiva di calciomercato, è stato uno dei flop del mercato giallorosso. Fermato quasi subito dai problemi fisici all’arrivo a Trigoria, non è mai riuscito a trovare continuità. I numerosi infortuni ne hanno condizionato minutaggio e rendimento, relegandolo a sole 10 presenze con la maglia della Roma. Il 21 gennaio la Roma ha comunicato l’interruzione anticipata del prestito, con l’esterno giamaicano che è rientrato subito in Inghilterra, dove sembra aver ritrovato la forma fisica che gli era mancata nella sua permanenza nella Capitale. Bailey torna protagonista in Inghilterra: di nuovo al centro dell’Aston Villa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Leon Bailey rinasce all’Aston Villa: da flop alla Roma a protagonista in Inghilterra Articoli correlati Roma, addio Bailey: il giamaicano torna all'Aston VillaL'attaccante giamaicano Leon Bailey ha lasciato Roma con un volo da Ciampino diretto a Birmingham. Leggi anche: Roma, Bailey verso l’addio: sirene turche e rientro all’Aston Villa Aggiornamenti e notizie su Leon Bailey Discussioni sull' argomento La rinascita di Bailey e la verità sugli infortuni a Roma; Roma, il caso Bailey: flop in giallorosso, rinascita totale all’Aston Villa; Trigoria, Gasperini torna a sorridere: la novità su Soulé; Pisilli: La Nazionale un sogno. Firmerei per il quarto posto. I numeri delle presenze, i minuti, la continuità impressionante, di Leon Bailey all'Aston Villa farebbero quasi gridare al miracolo rispetto al calvario vissuto a Roma #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com facebook