L'Aston Villa di Emery sta valutando due mosse nella sessione di calciomercato: il ritorno di Leon Bailey dal prestito alla Roma e l'eventuale trasferimento di Tammy Abraham nel club inglese. La società analizza attentamente queste opzioni per rafforzare l'organico in vista della prossima stagione. Le trattative sono ancora in fase preliminare, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

L’ Aston Villa di Emery valuta il doppio colpo dalla Roma: richiamare Bailey dal prestito e riportare Tammy Abraham in Inghilterra. Il centravanti però è in forza al Besiktas, che ha un obbligo di riscatto nei suoi confronti. Per chiudere l’operazione a gennaio serve un accordo che soddisfi tutti i club. Bailey flop alla Roma, l’Aston Villa valuta il ritorno. L’ Aston Villa sta cambiando pelle nel reparto offensivo. Dopo la cessione di Donyell Malen proprio ai giallorossi, Unai Emery ha a disposizione soltanto un vero centravanti, Ollie Watkins. I Villans avrebbero quindi cominciato a guardarsi intorno per rinforzare l’attacco e assicurarsi un posto in Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Bailey torna all’Aston Villa? Emery valuta anche Abraham

Aston Villa, tentazione Abraham: ritorno di fiamma per l’ex Roma e Milan? La situazioneL'interesse di Aston Villa per Tammy Abraham, attualmente al Besiktas, ha riacceso le speculazioni sul suo possibile ritorno in Premier League.

Roma, Bailey verso l’addio: sirene turche e rientro all’Aston VillaLa Roma si prepara a concludere le trattative di mercato invernale, concentrandosi sulle cessioni e sugli acquisti necessari per migliorare l’attacco.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

In attesa di Raspadori, spunta Malen. Le ultime sul nuovo attaccante della Roma; Bailey tolto dalla lista dei convocati: il motivo per il quale salterà Torino-Roma; Tegola Roma: sospetta lesione per Bailey, le condizioni e quando torna; Roma, i convocati per il Torino: out Bailey, Ferguson ed El Shaarawy. Prime chiamate per Vaz e Malen.

Bailey, torna a parlare l’agente: Ha dovuto sopportare tanto ma è uno che cambia le partite - Articolo completo: Bailey, torna a parlare l’agente: Ha dovuto sopportare tanto ma è uno che cambia le partite dal blog Roma news L'articolo Bailey, torna a parlare l’agente: Ha dovuto sopportare ... msn.com

Telenovela Raspadori, Zirkzee e nuovo infortunio: il punto sulla Roma - Tra calciomercato e campo, la Roma non ha nemmeno avuto il tempo di leccarsi le ferite dopo la sconfitta contro l’Atalanta, visto che domani si torna già in campo contro il Lecce. Una partita nella ... asromalive.it

Calciomercato Roma, le ultime su Dragusin x.com

CALCIOMERCATO ROMA: IL FUTURO DI BAILEY IN BILICO La Roma continua a riflettere sul futuro di Leon Bailey, con scenari che sembrano allontanarsi dall’Italia. L’attaccante giamaicano, deludente finora in giallorosso, potrebbe cambiare aria già in qu - facebook.com facebook