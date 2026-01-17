Stretta sui locali dopo Crans-Montana chiusi tre club a Roma

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, le autorità italiane hanno intensificato i controlli sui locali pubblici. Tre club di Roma sono stati chiusi temporaneamente per verifiche sulla sicurezza e per riscontrare eventuali irregolarità. Questa misura mira a garantire ambienti più sicuri per i clienti e a prevenire incidenti simili in futuro.

Dopo la tragedia di Crans-Montana, anche in Italia sono aumentati i controlli sui locali per verificarne la sicurezza e riscontrare eventuali irregolarità. A Roma, in particolare, sono stati chiusi tre club sviluppati ciascuno su un piano dello stesso edificio in via del Tritone, gestiti dalla stessa società titolare di una licenza unica per attività di somministrazione e trattenimenti danzanti. Si tratta di Toy Room (discoteca nel seminterrato), White Bar (bar al piano terra) e Clamore (dinner club al primo piano). La polizia li ha sequestrati dopo un blitz che ha svelato uno scenario di irregolarità diffuse e gravi carenze sul fronte della sicurezza antincendio.

