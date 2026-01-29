Task force dopo la strage di Crans Montana | a Genova stretta sui controlli nei locali

La Prefettura di Genova ha deciso di rafforzare i controlli nei locali notturni dopo la tragedia di Capodanno a Crans Montana. Le autorità hanno avviato una task force per verificare il rispetto delle norme di sicurezza, soprattutto nelle discoteche, in risposta all’incendio provocato da candele pirotecniche che ha causato il rogo nel locale svizzero. L’obiettivo è prevenire incidenti simili e garantire maggiore sicurezza ai cittadini che frequentano i locali della città.

Dopo la tragedia di Capodanno a Crans Montana in Svizzera, rogo innescato probabilmente dalle candele pirotecniche che hanno dato fuoco ai pannelli fonoassorbenti del soffitto, la Prefettura di Genova ha promosso un piano di potenziamento dei controlli sulle discoteche e sulle attività di intrattenimento notturno.

