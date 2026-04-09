Dopo anni chiuso in un recinto Billy è rinato con la sua nuova famiglia

Dopo anni trascorsi in un recinto, il pastore maremmano Billy ha trovato una nuova famiglia. Billy aveva sette anni quando è stato notato dai volontari che lo hanno preso in custodia. L'animale era rimasto chiuso in un'area recintata per diverso tempo prima di essere affidato alle cure di chi si è occupato di lui. Ora, Billy ha una nuova casa e una seconda possibilità di vivere in modo diverso.

Il pastore maremmano Billy aveva sette anni quando ha incrociato gli sguardi dei volontari che poi lo hanno salvato. Il suo corpo è stato segnato da anni di isolamento: Billy, infatti, ha trascorso l’intera vita rinchiuso in un piccolo recinto in provincia di Verona. Utilizzato come “deterrente”. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Isolato e chiuso in un recinto: i volontari Lav trovano una nuova famiglia al cane Flash Guido Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia, spazio aereo chiuso dopo l'attacco di Usa e Israele all'IranIl ministro della Difesa, Guido Crosetto, è rimasto bloccato in aeroporto a Dubai con la famiglia per la cancellazione dei voli dopo l’attacco... Temi più discussi: Ciclodromo fantasma: inaugurato ma ancora chiuso dopo sette anni; Ponte ristretto da anni e chiuso dopo la piena, ma le auto passano lo stesso; Maltempo, trovata targa auto dell'uomo disperso in crollo ponte Trigno; Dacre Montgomery: Dopo Stranger Things mi metto alla prova. Twitter, vent'anni dopo. La piattaforma che doveva aprire il mondo e lo ha chiuso in un algoritmoJust setting up my twttr, scrisse Jack Dorsey il 21 marzo 2006. Nessun rullo di tamburi, nessuna promessa rivoluzionaria. Solo un uomo che configurava un account su un sito che quasi nessuno ... huffingtonpost.it Furti e ponte chiuso, Moira Mora chiude dopo 18 anni il suo bar buffet Stazione: «Troppi pensieri. Mi mancherà la mia gente»POLESELLA - Dopo diciotto anni di attività abbasserà definitivamente la saracinesca il bar Buffet Stazione. Il locale, punto di riferimento per pendolari e residenti, è stato gestito fin dall’apertura ... ilgazzettino.it Per anni ha incassato i soldi dei parenti dei defunti perché si occupasse di seppellire o cremare i cadaveri ma dopo aver riscosso quanto pattuito, abbandonava i corpi come spazzatura in un magazzino arrivando ad accumulare ben 190 cadaveri tra adulti, ne - facebook.com facebook #Meloni alla #Camera: Nessun rimpasto dopo sconfitta #referendum, governeremo per 5 anni x.com