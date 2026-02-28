Guido Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia spazio aereo chiuso dopo l' attacco di Usa e Israele all' Iran

Guido Crosetto si trova a Dubai con la famiglia mentre lo spazio aereo viene chiuso a causa degli attacchi degli Stati Uniti e di Israele all’Iran. Molti voli vengono cancellati e si registrano ripercussioni su scala internazionale. La situazione ha portato a restrizioni sui voli e a un'interruzione dei collegamenti aerei nella regione.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è rimasto bloccato in aeroporto a Dubai con la famiglia per la cancellazione dei voli dopo l’attacco Usa–Israele all’Iran e la successiva risposta missilistica di Teheran. La chiusura degli spazi aerei ha causato disagi nei cieli del Golfo e ripercussioni sulle rotte internazionali. Guido Crosetto non può lasciare l’aeroporto A causa della sospensione dei voli nel quadro delle tensioni militari in Medio Oriente, il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, si trova bloccato a Dubai insieme alla famiglia. Crosetto si era recato negli Emirati Arabi Uniti con un volo di linea partito da Roma per raggiungere i suoi congiunti, ma il rientro programmato sabato 28 febbraio è stato impedito dalla cancellazione dei collegamenti aerei. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Guerra in Iran: esplosioni anche a Dubai, Crosetto bloccato con la famiglia dopo l’attacco Usa. Giallo sulla sorte di KhameneiTEHERAN – Medio Oriente in fiamme dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran di oggi, 28 febbraio 2026.

