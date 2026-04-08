Il portiere della nazionale italiana si è presentato ai media visibilmente emozionato, dopo la sconfitta che ha impedito alla squadra di qualificarsi per il Mondiale. Con le lacrime agli occhi, ha dichiarato di sentirsi responsabile per l'esito della partita, precisando di non aver mai chiesto un compenso alla federazione. La sua sofferenza è evidente, mentre cerca di affrontare il difficile momento.

"Sono stati giorni duri e faticosi come per tutti gli italiani che ci tenevano tanto a riandare al Mondiale, come me e tutta la squadra. Purtroppo non ci siamo riusciti e c'è da accettarlo, andare avanti. Fa molto male, veramente tanto.". Dopo il post social, Gigio Donnarumma per la prima volta commenta a voce - e con le lacrime - la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale: "I primi giorni ho fatto fatica a metabolizzare, ma bisogna ripartire e andare avanti, reagire - ha detto a Sky Sport -.. Ci sono quattro anni per un altro Mondiale, in mezzo ci sono competizioni importanti. Prima di ripensare al Mondiale bisogna pensare a questi grandi tornei nel mezzo per ripartire subito forti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Donnarumma in lacrime: "Mi sento responsabile, ma mai chiesto un euro alla Nazionale"

Donnarumma in lacrime dopo il flop Mondiale: “Non ho mai chiesto un euro alla Nazionale”La delusione per il nuovo fallimento dell’Italia pesa come un macigno e trova il suo volto più evidente in Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma ricorda Bosnia-Italia e scoppia in lacrime in tv: “Mi sento responsabile”Il portiere della Nazionale ha la voce rotta dall'emozione, fa fatica a trattenere il pianto.

Donnarumma allenamento portiere per riflessi incredibili con palline da tennis

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Donnarumma ricorda Bosnia-Italia e scoppia in lacrime in tv: Mi sento responsabileIl portiere della Nazionale ha la voce rotta dall’emozione, fa fatica a trattenere il pianto. Quando ripensa alla sconfitta in finale playoff ha un groppo in gola. E fa malissimo: Ora bisogna reagire ... fanpage.it

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