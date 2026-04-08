Donnarumma in lacrime dopo il flop Mondiale | Non ho mai chiesto un euro alla Nazionale

Dopo la sconfitta nel Mondiale, Gianluigi Donnarumma è stato visto in lacrime, esprimendo chiaramente il suo dispiacere. In un’intervista, il portiere ha dichiarato di non aver mai chiesto un compenso alla Nazionale. La delusione per l’eliminazione si è fatta sentire forte, e il suo stato emotivo ha attirato l’attenzione dei media. Nessuna dichiarazione ha fatto riferimento a questioni finanziarie o ad altre motivazioni.

La delusione per il nuovo fallimento dell’ Italia pesa come un macigno e trova il suo volto più evidente in Gianluigi Donnarumma. Il capitano azzurro è tornato a parlare dopo la terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale, un’assenza che segna profondamente il gruppo e tutto il movimento calcistico nazionale. La sconfitta nella finale playoff contro la Bosnia continua a bruciare, soprattutto per chi, come lui, si è trovato al centro della lotteria dei rigori senza riuscire a evitare l’eliminazione. Ai microfoni di Sky Sport, il portiere ha raccontato giorni difficili, segnati dalla fatica di accettare un risultato così pesante. Il... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Donnarumma deluso dopo l’eliminazione dal Mondiale: «Ieri sera dopo la partita ho pianto. Bisogna trovare il coraggio di voltare pagina» – FOTOdi Angelo CiarlettaÈ un Gigio Donnarumma super deluso dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale in seguito alla sconfitta di ieri: il messaggio...

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