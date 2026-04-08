Donnarumma non ha ancora digerito il flop Mondiale | Un po’ ti senti responsabile Bisogna andare avanti con la consapevolezza che l’Italia tornerà grande

Da calcionews24.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere del Manchester City e della nazionale italiana ha espresso i suoi sentimenti dopo la delusione del Mondiale, dichiarando di sentirsi ancora responsabile del risultato e di dover andare avanti con la convinzione che l’Italia possa tornare a essere protagonista. Le sue parole riflettono la delusione personale e l’orientamento a guardare al futuro con speranza. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito in questa fase.

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© Calcionews24.com - Donnarumma non ha ancora digerito il flop Mondiale: «Un po’ ti senti responsabile. Bisogna andare avanti con la consapevolezza che l’Italia tornerà grande»

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