Il portiere del Manchester City e della nazionale italiana ha espresso i suoi sentimenti dopo la delusione del Mondiale, dichiarando di sentirsi ancora responsabile del risultato e di dover andare avanti con la convinzione che l’Italia possa tornare a essere protagonista. Le sue parole riflettono la delusione personale e l’orientamento a guardare al futuro con speranza. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito in questa fase.

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© Calcionews24.com - Donnarumma non ha ancora digerito il flop Mondiale: «Un po’ ti senti responsabile. Bisogna andare avanti con la consapevolezza che l’Italia tornerà grande»

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Gattuso ci crede: «Ti senti un Paese sulle spalle, ma i ragazzi darebbero la vita per andare al Mondiale. Ecco cosa serve per la vittoria»di Francesco SpagnoloGattuso ai microfoni di Rai Sport ha parlato a poche ore dalla finale playoff contro la Bosnia.

Donnarumma allenamento portiere per riflessi incredibili con palline da tennis

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