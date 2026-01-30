Gestiva casa di appuntamenti arrestata una donna ricercata

È stata arrestata a Milano Meifang Zaho, la donna di 66 anni ricercata da più di quattro anni. I Carabinieri dei nuclei investigativi di Napoli e Milano l’hanno trovata e fermata mentre si nascondeva in città. Gestiva una casa di appuntamenti, ora è in manette.

Era ricercata da oltre quattro anni Meifang Zaho, la 66enne di origini cinesi rintracciata a Milano dai Carabinieri dei nuclei investigativi di Napoli e Milano. Destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli nel 2021, la donna dovrà scontare 3 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione per violazioni sulla legge sulla prostituzione ed evasione. Tra i provvedimenti inseriti nella determinazione di pene concorrenti, un'ordinanza firmata dal GIP del Tribunale di Napoli Nord datata 2014. Secondo gli inquirenti, la 66enne sarebbe stata ritenuta indiziata di aver gestito una casa di prostituzione ad Aversa, in provincia di Caserta, reclutando alcune donne, prospettando loro con l'inganno un impiego in un centro estetico.

