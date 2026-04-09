Donazione di attrezzature all’Istituto Professionale Città di Sansepolcro

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un istituto professionale situato nella provincia di Arezzo ha ricevuto una donazione di attrezzature. L’evento si è svolto il 9 aprile 2026 e riguarda la consegna di strumenti destinati alle attività didattiche e pratiche dell’istituto. La donazione è stata ufficializzata in una cerimonia alla presenza di rappresentanti dell’istituto e dei donatori.

Arezzo, 9 aprile 2026 –  Donazione di attrezzature all’I stituto Professionale “Città di Sansepolcro”. Il sostegno delle imprese del territorio a favore della formazione dei giovani. Si è svolta ieri, mercoledì 8 aprile, la consegna di attrezzature e materiali tecnici all’Istituto Professionale “Città di Sansepolcro”, donati da alcune aziende del territorio con l’obiettivo di supportare concretamente l’attività didattica e laboratoriale degli studenti. Nello specifico sono stati consegnati alla classe prima dell’istituto Professionale del Francesco Buitoni, i kit di abbigliamento, e tutti i dispositivi di sicurezza, tute, scarpe, guanti etc, per poter svolgere in maniera professionale e sicura tutte le pratiche legate ai laboratori del complesso scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Donazione di attrezzature all’Istituto Professionale “Città di Sansepolcro”

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