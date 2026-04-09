Un istituto professionale situato nella provincia di Arezzo ha ricevuto una donazione di attrezzature. L’evento si è svolto il 9 aprile 2026 e riguarda la consegna di strumenti destinati alle attività didattiche e pratiche dell’istituto. La donazione è stata ufficializzata in una cerimonia alla presenza di rappresentanti dell’istituto e dei donatori.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Donazione di attrezzature all’I stituto Professionale “Città di Sansepolcro”. Il sostegno delle imprese del territorio a favore della formazione dei giovani. Si è svolta ieri, mercoledì 8 aprile, la consegna di attrezzature e materiali tecnici all’Istituto Professionale “Città di Sansepolcro”, donati da alcune aziende del territorio con l’obiettivo di supportare concretamente l’attività didattica e laboratoriale degli studenti. Nello specifico sono stati consegnati alla classe prima dell’istituto Professionale del Francesco Buitoni, i kit di abbigliamento, e tutti i dispositivi di sicurezza, tute, scarpe, guanti etc, per poter svolgere in maniera professionale e sicura tutte le pratiche legate ai laboratori del complesso scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donazione di attrezzature all’Istituto Professionale “Città di Sansepolcro”

Furto all’istituto professionale “Mattei”: rubati computer, tablet e attrezzature didatticheLadri in azione tra uffici e laboratori: aule messe a soqquadro e dispositivi informatici portati via.

Una nuova donazione di libri all'istituto Morigia-PerdisaProseguono le donazioni di libri e riviste specialistiche all’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” di Ravenna.

Temi più discussi: Donazione di attrezzature all’Istituto Professionale di Sansepolcro; Nuove attrezzature per la Medicina Riabilitativa dell’Ospedale di Faenza; All’Ospedale ASL di Biella screening della retinopatia diabetica in telemedicina; Nuove attrezzature per la Protezione Civile grazie a una donazione di Asolo Teatro APS.

Donazione di attrezzature all’Istituto Professionale Città di SansepolcroArezzo, 9 aprile 2026 – Donazione di attrezzature all’Istituto Professionale Città di Sansepolcro. Il sostegno delle imprese del territorio a favore della formazione dei giovani. Si è svolta ieri, m ... lanazione.it

Nuove attrezzature per il pronto soccorso e la medicina d’urgenza dell’ArcispedaleREGGIO EMILIA – Una generosa donazione della famiglia Bonadimani ha permesso di dotare il pronto soccorso, l’Obi e la medicina d’urgenza dell’Arcispedale di Reggio Emilia di nuove e importanti attrezz ... reggionline.com

Un piccolo gesto può far sbocciare la speranza. L'ospedale di Mesagne ospiterà il 10 aprile, dalle 17 alle 21, una giornata della donazione organizzata dalla sezione locale dell'Avis (info: 377 238 0301). Ci sono gesti, ricordano i promotori dell'iniziativa, che h - facebook.com facebook

Esente la donazione di nuda proprietà di quote di società semplice x.com