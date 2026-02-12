Massimo Donati dice che la Sampdoria ha fatto un grande salto con il mercato e si vede. L’ex centrocampista è molto soddisfatto della ripresa della squadra e si dice sorpreso dall’intensità di Modric durante le partite. Donati non si sbilancia troppo sullo scudetto, ma lascia intendere che la squadra può fare bene. In esclusiva, parla di come la Sampdoria sta tornando a essere competitiva.

Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Italia, Gattuso fa tappa alla Lazio: i nomi in corsa per una possibile convocazione. Le ultimissime Pulisic svela: «La cosa che preferisco? Vincere in casa, segnare, sentirli esultare urlando il tuo nome e supportare la squadra» Inter Juve: parla Locatelli in conferenza stampa alla vigilia e non Spalletti. Il motivo di questa decisione Stankovic si racconta: «Non servono tante parole per l’Inter: è un amore unico ed è una cosa che non potrò mai nascondere» Nuovo allenatore Nottingham Forest: scelto il sostituto di Dyche. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Donati: «Sampdoria piazza straordinaria, contento si sia ripresa col mercato. Stupito dall’intensità di Modric, sullo scudetto dico che…» – ESCLUSIVA

Approfondimenti su Sampdoria Mercato

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sampdoria-Catanzaro, Venuti: «Pretendiamo qualcosa di più da noi stessi»

Ultime notizie su Sampdoria Mercato

Sampdoria, Donati: Positivo non aver preso gol. Tutti dobbiamo fare la nostra parteMassimo Donati, allenatore della Sampdoria, è intervenuto in sala stampa al termine del match casalingo contro il Catanzaro, terminato con il risultato di 0-0. Di seguito le sue dichiarazioni: Nelle ... tuttomercatoweb.com

Sampdoria, Donati: Il Bari? Siamo arrabbiati e non falliremoRabbia, incazzatura (come la chiama lo stesso tecnico in conferenza stampa). Da mettere subito in campo per rovesciare una situazione che sta iniziando a diventare davvero pesante. La Sampdoria si ... genova.repubblica.it

QUI SAMPDORIA: LA SVOLTA DI GENNAIO E IL FORTINO MARASSI di Redazione ForzaPalermo.it La Sampdoria, è risaputo, sta attraversando la fase più travagliata della sua gloriosa esistenza, impantanata nella zona rischiosa della classifica di B da ormai - facebook.com facebook