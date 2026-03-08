Alex Schwazer non commenta Sandro Donati | Debordava nella marcia ma andava forte

Durante i Campionati Italiani di mezza maratona di marcia, Alex Schwazer è stato squalificato e non ha completato la gara. La sua partecipazione rappresenta il primo impegno di rilievo dopo un’assenza di otto anni a causa di una squalifica per doping. Schwazer non ha rilasciato commenti, mentre Sandro Donati ha affermato che il marciatore “debordava nella marcia, ma andava forte”.

Alex Schwazer è stato squalificato durante i Campionati Italiani della mezza maratona di marcia e non è così riuscito a portare a termine la sua prima gara di un certo rilievo dopo aver scontato lo stop di otto anni imposto per doping. Il Campione Olimpico di Pechino 2008 ha tenuto il ritmo di Riccardo Orsoni e Gianluca Picchiottino, ma nei pressi del 15mo chilometro ha ricevuto la terza proposta di squalifica e ha dovuto scontare una penalità di tre minuti. Una volta ripartito, il 41enne altoatesino ha marciato per circa un altro chilometro, ricevendo poi il quarto richiamo e dunque venendo definitivamente fermato. Il gesto tecnico di Alex... 🔗 Leggi su Oasport.it

A 41 anni Alex Schwazer stava scrivendo un altro pezzo della sua travagliata, incredibile e assurda storia. Si è presentato senza un grande allenamento ai Campionati Italiani Assoluti di marcia di Alessandria. Il Campione Olimpico di Pechino 2008 lo ha fatto - facebook.com facebook

La decisione di Alex Schwazer di iscriversi ai Campionati Italiani è una dedica a Hubert Rabensteiner, il suo migliore amico scomparso improvvisamente una settimana fa Conosciuto anche come “Schubert”, Hubert era un calzolaio che aveva lavorato per ta x.com