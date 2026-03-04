il cardinale zuppi in visita pastorale fino a domenica

Casalecchio si prepara ad accogliere il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, che effettuerà una visita pastorale fino a domenica. Durante questo periodo, il cardinale visiterà diversi luoghi di interesse ecclesiastico, istituzionale e sociale della città, incontrando rappresentanti locali e partecipando a diverse iniziative pubbliche. La visita mira a rafforzare i rapporti tra la diocesi e la comunità locale.

Casalecchio si prepara ad accogliere il cardinale Matteo Maria Zuppi (nella foto), arcivescovo di Bologna, per una visita pastorale che coinvolgerà diversi ambiti della vita ecclesiale, istituzionale e sociale della città. A caratterizzare i prossimi giorni sarà un lungo e articolato programma, curato dalla Chiesa di Bologna e dalla Zona Pastorale Casalecchio di Reno: oltre al cardinale, saranno presenti don Angelo Baldassarri, vicario per la Sinodalità, Marco Malagoli, presidente della Zona Pastorale e don Matteo Monterumisi, moderatore della Zona Pastorale.

