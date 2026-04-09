Don Andrea Piana aggredito a Caravaggio in una lettera le nuove regole per il campo dell’oratorio

Sabato scorso, presso l’oratorio San Luigi di Caravaggio, don Andrea Piana è stato aggredito da alcuni giovani dopo aver tentato di fermare una lite tra ragazzi. Secondo quanto riferito, il sacerdote è stato spinto e colpito con diversi oggetti durante l’episodio. In risposta all’accaduto, in una lettera sono state illustrate nuove regole per il campo dell’oratorio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il rispetto degli spazi.

Caravaggio. Minacciato da alcuni maranza dopo aver ripreso alcuni ragazzi in lite tra loro, d on Andrea Piana, sabato scorso, è stato spintonato e colpito con alcuni oggetti all’ oratorio San Luigi. Gli aggressori sono poi fuggiti, lasciando paura e tensione tra i presenti. A seguito di questo grave episodio, il curato ha deciso di introdurre regole più rigide per l’utilizzo del campo sintetico. Nella lettera scritta a mano, il parroco spiega: “Dopo i fatti del Sabato Santo (4 aprile) che mi hanno sconvolto e di conseguenza la Pasqua è stata per me motivo di una seria riflessione e poco di gioia cristiana e coinvolto, nulla di grave, ma gli spintoni e le parole anche no, sono a comunicare che l’utilizzo del campo da calcio, cioè il sintetico, subirà una modifica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una riforma storica: le eurodeputate in maternità potranno delegare il proprio voto, senza essere considerate assenti. Le nuove regole entreranno in vigore nel 2029

Pioppo Futsal ospite dell’Oratorio San Vincenzo, al Campo 3 Stelle si prospetta spettacolo in campo nella penultima giornata di Serie C1!Gli ultimi verdetti passano dal Campo 3 Stelle per i gialloverdi di mister Basile che devono necessariamente continuare la striscia positiva di...

Si parla di: Caravaggio, parla il prete aggredito dai maranza: La prepotenza non si tollera, l’oratorio è e rimane un luogo sacro.

Don Andrea Piana aggredito a Caravaggio, in una lettera le nuove regole per il campo dell’oratorioDopo gli episodi del Sabato Santo, il parroco introduce prenotazioni e contributi per l’uso del campo sintetico Dopo gli episodi del Sabato Santo, il parroco introduce prenotazioni e contributi per l’ ... bergamonews.it

Caravaggio, il curato don Andrea accerchiato dai maranza: «Avevano picchiato un ragazzino, mi hanno sfidato. Ora chiudo il campetto da calcio»Il curato li ha rimproverati per le botte in oratorio e loro lo hanno spintonato, lanciandogli bastoni e una pietra. Il sacerdote: «Sono ancora sconvolto» ... bergamo.corriere.it