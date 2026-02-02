Don Samuele a processo | nell’oratorio di Seregno sconvolto dai casi di pedofilia arriva lo psicologo mandato dalla Curia

A Seregno, l’oratorio è ancora sotto shock dopo le accuse contro don Samuele Marelli. Il sacerdote, che guidava la pastorale giovanile, è stato condannato dal tribunale ecclesiastico e ora si trova davanti alla giustizia penale con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minori. Per aiutare i giovani e il personale a superare il trauma, è stato inviato uno psicologo dalla Curia. La comunità aspetta sviluppi mentre si cerca di ricostruire un clima di fiducia.

Seregno (Monza e Brianza), 2 febbraio 2026 – Uno psicologo per superare il trauma del caso don Samuele Marelli, il sacerdote responsabile della pastorale giovanile cittadina, condannato dal tribunale ecclesiastico e ora con un conto aperto con la giustizia penale per presunti casi di violenza sessuale aggravata con minori. È la scelta della comunità pastorale cittadina, che ha deciso di affidarsi a un esperto. Don Samuele Marelli e le accuse di abusi sessuali in oratorio, arriva il Daspo della Chiesa al processo canonico Chi è lo psicologo scelto dall’Arcidiocesi . "Abbiamo scelto di non accontentarci del silenzio che segue il clamore – spiega il gruppo di lavoro che è stato costituito dopo lo scoppio dello scandalo –, ma di guardarci dentro con onestà e riflettere su come siamo arrivati qui e su chi vogliamo essere ancora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

