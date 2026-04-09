Domenica al Planetario Civico per scoprire la vita delle stelle

Domenica al Planetario Civico si terrà una conferenza con laboratorio dedicato ai bambini interessati all’astronomia. L’evento permetterà ai partecipanti di conoscere il ciclo di vita delle stelle, partendo dalla loro nascita come piccole scintille nel cielo fino alla loro evoluzione. L’attività combina spiegazioni e attività pratiche, offrendo un’occasione per esplorare i processi che avvengono nel cosmo.

Una conferenza con laboratorio dedicata ai bambini curiosi che vogliono esplorare il ciclo di vita delle stelle, da quando nascono come piccole scintille nel cielo fino al loro addio. E' quanto propone per domenica 12 aprile il Planetario di Modena (con turno unico 15.30-17.30). L'attività si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Dantedì, viaggio tra poesia e stelle al Planetario di Città della ScienzaUn viaggio tra poesia e universo, dove i versi di Dante Alighieri incontrano le più recenti scoperte dell’astrofisica.

Sotto le stelle di Roma: il programma del Planetario dal 6 al 15 febbraioCosa: Un ricco calendario di spettacoli astronomici, narrazioni scientifiche e viaggi virtuali nel cosmo.

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Le stelle sopra Milano, aspettando San Lorenzo al Planetario civicoIl cielo perfetto visto dal nostro mondo proiettato sulla cupola semisferica del Planetario civico Ulrico Hoepli ai Giardini Montanelli, senza inquinamento luminoso e senza nuvole. Si vede tutto, ... milano.repubblica.it

Dal Planetario al monastero di Torba, ecco dove vedere le stelle cadenti nella notte di San LorenzoA Milano nella notte di San Lorenzo le stelle cadenti si vedranno anche in caso di cielo coperto e inquinamento atmosferico. E’ la promessa del Civico Planetario Ulrico Hoepli, che oggi organizza tre ... milano.repubblica.it

Lunedì 6 aprile, al Planetario Civico di Milano, andremo allora a scoprire stelle, costellazioni, antichi miti e scoperte scientifiche nel cielo di primavera, con un particolare occhio agli spazi ove in questa stagione possiamo spingere lo sguardo. x.com

Tre mostre inaugurano "Tracce": il primo dei quattro nuclei tematici di un percorso che vede gli istituti scientifici del comune di Milano - Museo di Storia Naturale, Acquario Civico e Planetario - unire le forze per promuovere un programma di eventi che vedrann - facebook.com facebook