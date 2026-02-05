Nei prossimi giorni, il Planetario di Roma offre un calendario ricco di eventi. Dal 6 al 15 febbraio, ci saranno spettacoli astronomici, narrazioni scientifiche e viaggi virtuali nel cosmo. Un’occasione per appassionati e famiglie di scoprire le meraviglie dell’universo senza uscire dalla città.

Cosa: Un ricco calendario di spettacoli astronomici, narrazioni scientifiche e viaggi virtuali nel cosmo.. Dove e Quando: Presso il Planetario di Roma (Museo della Civiltà Romana), dal 6 al 15 febbraio 2026.. Perché: Dalle serate dedicate agli innamorati alle lezioni del Dottor Stellarium, un’offerta che unisce rigore scientifico e suggestione artistica per tutte le età.. Il Planetario di Roma si conferma come una delle finestre più affascinanti sull’universo, proponendo per la decade centrale di febbraio 2026 una programmazione capace di spaziare tra l’approfondimento astrofisico e la meraviglia puramente visiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sotto le stelle di Roma: il programma del Planetario dal 6 al 15 febbraio

Approfondimenti su Roma Planetario

Questa mattina a Napoli è stato presentato il Nauticsud 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma Planetario

Argomenti discussi: Il 7 luglio Piazza Sordello si trasforma nel dancefloor più elegante d’Italia: i Pet Shop Boys portano il loro tour mondiale sotto le stelle di Mantova!; 14 febbraio 2026 - SAN VALENTINO SOTTO LE STELLE - Legami Cosmici; 'Ferrara sotto le Stelle' annuncia la prima data estiva: ci sono i Kings of Convenience; Il trend dello stargazing secondo Airbnb: quando le stelle disegnano le rotte del turismo.

Sotto le stelle di RomaIn Sotto le stelle di Roma mi sono piaciute in particolar modo la fotografia, le musiche, l'interpretazione dell'attore Toti Mancuso e anche il montaggio che ha permesso al film di scorrere bene. mymovies.it

Sotto le stelle di RomaCommedia, durata 99 min. - Upgrade Film Production uscita venerdì 7 novembre 2025. MYMONETRO Sotto le stelle di Roma valutazione media: 3,21 su -1 recensioni di critica, pubblico e dizionari. mymovies.it

“Gaber sotto le stelle”, questo il titolo dello spettacolo in scena al Vertigo Teatro che omaggia il teatro canzone del grande cantautore italiano e di Sandro Luporini. https://livornoseranotizie.it/al-teatro-vertigo-gaber-sotto-le-stelle-con-valentina-luporini/ facebook