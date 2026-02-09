Carnevale in piazza a Monselice | due giorni di festa tra spettacoli maschere e attività per tutta la famiglia

A Monselice il Carnevale prende vita con due giorni di festa. La piazza si anima tra spettacoli, maschere e tante attività pensate per tutta la famiglia. La città si prepara a vivere momenti di allegria e divertimento, con eventi che coinvolgono grandi e piccoli in un’atmosfera di festa.

Monselice si prepara a vivere il Carnevale con un ricco programma di appuntamenti pensati per grandi e piccoli. Tra spettacoli teatrali, sfilate in maschera, laboratori creativi e animazione, la città diventa il palcoscenico ideale per un pomeriggio di festa e divertimento.Domenica 15 febbraio, a.

