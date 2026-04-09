Domenica al Parco delle Betulle c' è la Camminata metabolica | il programma della mattinata dei Lions

Una mattinata dedicata al benessere fisico e al sostegno della ricerca medica. Domenica 12 aprile Novara ospiterà la "Camminata metabolica", un evento organizzato dal distretto Lions International 108Ia1 in occasione del Lions Day 2026. L'iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Fiumicino, 8 marzo a Villa Guglielmi: camminata metabolica e visita guidata per la Giornata della DonnaL’appuntamento unisce attività all’aperto e valorizzazione del patrimonio storico della Villa, con un programma articolato nella mattinata Fiumicino,...

Camminata Metabolica: l'evento We CaRE arriva al PalaBigi di TriesteLa Pallacanestro Reggiana torna a giocare al PalaBigi dopo un febbraio tra trasferte e soste, offrendo agli appassionati una sfida di rilievo.

Temi più discussi: Yoga Trek al Parco della Caffarella; Pasqua e Pasquetta alla Reggia di Caserta; Muba, il convegno del Comune scalda gli animi dei contrari: venerdì assemblea al parco con i comitati green, domenica corteo in San Donato; Pasqua e Pasquetta al Parco di Selinunte, ingresso gratuito la domenica e visite guidate.

Parco dell’Aveto: domenica 12 aprile escursione Anello delle MoglieParco dell’Aveto: domenica 12 aprile escursione Anello delle Moglie ... msn.com

Orchidee rare al Parco delle Terme di Levico con Tulipomania 2026Al Parco delle Terme di Levico, accanto ai tulipani, arrivano anche le orchidee rare. La novità della primavera 2026 sarà inaugurata venerdì 10 aprile ... secolo-trentino.com

Appuntamento sabato 18 e domenica 19 aprile, in oltre 120 luoghi in tutta Italia: la seconda edizione presentata ufficialmente alla Camera dei deputati. Tutte le informazioni per prenotarsi entro il 15 aprile - facebook.com facebook

La domenica e festivi il Castello della Pietra di #Vobbia si mette in mostra per i visitatori, con le visite guidate di @parcoantola x.com