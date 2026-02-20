Fiumicino 8 marzo a Villa Guglielmi | camminata metabolica e visita guidata per la Giornata della Donna

Il 20 febbraio 2026, a Fiumicino, un evento ha portato molte donne a partecipare a una camminata metabolica e a una visita guidata a Villa Guglielmi. La causa è la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, che ha spinto gli organizzatori a proporre questa iniziativa. Durante l’attività, le partecipanti hanno potuto scoprire i percorsi storici del parco e migliorare il benessere fisico. La giornata si svolgerà domenica 8 marzo, con un programma che mira a coinvolgere le donne del territorio.

Fiumicino, 20 febbraio 2026 – Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Villa Guglielmi ospiterà un’iniziativa patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino. L’appuntamento unisce attività all’aperto e valorizzazione del patrimonio storico della Villa, con un programma articolato nella mattinata. La lezione nel parco alle 9.30. La giornata si aprirà alle 9.30 con una lezione dimostrativa di camminata metabolica nel parco di Villa Guglielmi. Un momento dedicato al movimento e al benessere, pensato per vivere gli spazi verdi della Villa nella cornice simbolica dell’8 marzo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Fiumicino, chiude la biblioteca Giulio Regeni di Villa Guglielmi Leggi anche: Fiumicino, Villa Guglielmi diventa il Villaggio di Natale Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scioperi nel traporto aereo, Salvini minaccia la precettazione per evitare disagi durante le Olimpiadi. I sindacati spostano la data; Eventi a Roma nel weekend dal 13 al 15 febbraio 2026; Porti di Roma e del Lazio, nel 2025 traffici in crescita a Civitavecchia e Fiumicino. 8 marzo: muri Fiumicino tappezzati di frasi diritti donneSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it Che grande notizia per Fiumicino e per lo sport della nostra città. Artem Shablii, atleta dell’Atletica Villa Guglielmi Fiumicino, è Campione Italiano Allievi 2026 con un eccellente 6.82. Un risultato che parla da solo e che racconta lavoro quotidiano, sacrificio e - facebook.com facebook