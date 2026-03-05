La Pallacanestro Reggiana ritorna al PalaBigi di Trieste dopo un febbraio caratterizzato da trasferte e pause. L’evento We CaRE, dedicato alla Camminata Metabolica, si svolge in questa sede e coinvolge numerosi partecipanti. La partita di basket rappresenta uno degli appuntamenti principali della serata, con i giocatori pronti a scendere in campo. La sfida si inserisce in un calendario ricco di impegni per la squadra.

La Pallacanestro Reggiana torna a giocare al PalaBigi dopo un febbraio tra trasferte e soste, offrendo agli appassionati una sfida di rilievo. Sabato 7 marzo, alle ore 20:00, la UNA Hotels Reggio Emilia ospiterà la Pallacanestro Trieste. In campo insieme alla squadra guidata da Dimitris Priftis torna anche We CaRE, contenitore biancorosso dedicato al terzo settore. Lo spettacolo è accompagnato dal sostegno tecnologico di MasterVoice, sponsor della serata e partner specializzato in soluzioni per la gestione della comunicazione in azienda. La partita si disputa sabato 7 marzo alle 20:00 al PalaBigi. In occasione dell’incontro, insieme alla squadra è presente We CaRE, progetto biancorosso impegnato nel sociale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Camminata Metabolica: l'evento We CaRE arriva al PalaBigi di Trieste

Camminata metabolica a aperitivo a Marano LagunareDomenica 8 marzo a Marano Lagunare si svolgeràl'evento “Camminata metabolica & aperitivo”, per la speciale Giornata della donna.

Camminata metabolica e aperitivo a Marano LagunareDomenica 8 marzo a Marano Lagunare si svolgerà l'evento “Camminata metabolica & aperitivo”, per la speciale Giornata della donna.

Contenuti utili per approfondire Camminata Metabolica.

Temi più discussi: Camminata metabolica e aperitivo a Marano Lagunare; Un passo alla volta verso il cambiamento con la camminata metabolica; Merate: camminata metabolica a favore di ENPA; A Pietra Ligure l’ 8 marzo un evento per il Canile di Finale Ligure.

Un passo alla volta verso il cambiamento con la camminata metabolicaSabato 7 marzo, a Fossano, si svolgerà l’evento Un passo alla volta verso il cambiamento: camminata metabolica, un’iniziativa dedicata al benessere fisico e mentale, organizzata dall’associazione No ... lafedelta.it

Merate: camminata metabolica a favore di ENPADomenica 8 marzo, presso il parco di Villa Confalonieri, Obiettivo Rinascita BAS organizza una lezione speciale di Camminata Metabolica finalizzata alla ... merateonline.it

Be Your Time. Kolektivo · Pensando En Ti. CAMMINATA METABOLICA® Vizzolo Predabissi Non è una passeggiata. È un allenamento completo all’aria aperta. Attiva il metabolismo Allena il cuore Tonifica tutto il corpo Migliora postura e circola - facebook.com facebook