Dolore senza fine per la scomparsa di Werner Degiampietro | domani i funerali

La morte di Werner Degiampietro, poliziotto di 46 anni di Ziano di Fiemme, avvenuta mercoledì 8 aprile a causa di una valanga sul Cermis, ha portato grande dolore tra familiari, amici e colleghi. La notizia ha suscitato shock tra coloro che lo conoscevano e che avevano condiviso momenti con lui. I funerali sono programmati per domani, in un rito che si terrà nella sua città natale.

La scomparsa di Werner Degiampietro, il poliziotto del soccorso piste di 46 anni originario di Ziano di Fiemme che ieri, mercoledì 8 aprile, ha perso la vita a seguito del distaccamento di una valanga sul Cermis, ha lasciato letteralmente sconvolti non solo tutti coloro che lo conoscevano, ma. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Valanga sul Cermis: la vittima è Werner DegiampietroÈ il 46enne Werner Degiampietro, poliziotto del soccorso piste originario di Ziano di Fiemme, la vittima della valanga staccatasi nella mattinata... La diretta del dolore senza fineCome successo tanti anni fa durante la prima "diretta del dolore" inaugurata da Alfredino che per 60 ore ci fece sperare in un epilogo felice per... Argomenti più discussi: Valanga a Cavalese, muore il soccorritore della polizia Werner Degiampietro; Valanga sul Cermis, è lutto in val di Fiemme per la morte del poliziotto Werner Degiampietro. Valanga a Cavalese, muore il soccorritore della polizia Werner DegiampietroCAVALESE. È stato ritrovato senza vita a quota 2.370 metri, sul versante nord del Castel di Bombasel, Werner Degiampietro, scialpinista di 46 anni residente a Ziano di Fiemme e agente del soccorso pis ... altoadige.it La morte di Werner Degiampietro, due valli sconvolte per la tragedia in montagna. Il cordoglio del Fiemme Calcio, la società in cui militano i due figli del 46enneZIANO DI FIEMME. E' stata una giornata tragica per le comunità di Ziano e Moena e, più in generale, le valli di Fiemme e Fassa. La morte di Werner Degiampietro, travolto e ucciso da una valanga che si ... ildolomiti.it Due intere valli piangono la scomparsa di Werner Degiampietro. Lascia la moglie e due figli Leggi l’articolo tinyurl.com/cv4c247w - facebook.com facebook Valanga a oltre 2mila metri: scialpinista morto a 46 anni, Werner Degiampietro era poliziotto del soccorso piste. A lanciare l'allarme i colleghi che non hanno visto tornare la vittima da un'escursione x.com