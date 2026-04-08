Valanga sul Cermis | la vittima è Werner Degiampietro

Nella mattinata dell’8 aprile, una valanga si è staccata sul Cermis, coinvolgendo un uomo di 46 anni. La vittima è un poliziotto del soccorso piste proveniente da Ziano di Fiemme. I soccorritori hanno recuperato il corpo e stanno valutando le condizioni della zona. La valanga ha interessato una zona frequentata dagli appassionati di sport invernali.

È il 46enne Werner Degiampietro, poliziotto del soccorso piste originario di Ziano di Fiemme, la vittima della valanga staccatasi nella mattinata dell’8 aprile sul Cermis. Come fa sapere il soccorso alpino trentino, Werner è stato trovato senza vita a una quota di 2.370 metri sul versante nord. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Trentino, si stacca una valanga sul Cermis: soccorsi in azioneLe squadre del soccorso alpino e speleologico del Trentino si trovano sul posto per le operazioni di ricerca e bonifica. Leggi anche: Si stacca una valanga sul Cermis: morto uno scialpinista Travolto da una valanga: la vittima è il 46enne Werner Degiampietro. Sono stati i colleghi del Soccorso piste della Polizia a lanciare l'allarmeCAVALESE. E' Werner Degiampietro la vittima del tragico incidente ad alta quota avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, sul versante nord del Castel di Bombasel, nel gruppo del Lagorai. ildolomiti.it Valanga sul Cermis: muore uno scialpinista di 46 anniL'uomo è stato travolto da un distaccamento spontaneo di neve dovuto probabilmente allo sbalzo termico di questi giorni. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 10 ... rainews.it