Monia & the Saints Band & friends allo Stone Rose
Sabato 21 febbraio, Monia & the Saints Band e alcuni amici si esibiranno allo Stone Rose di Negrar, in via Quintarelli 2, a partire dalle 21:30. La serata promette musica dal vivo e un’atmosfera conviviale, con alcuni musicisti locali pronti a coinvolgere il pubblico.
I migliori anni '80 allo Stone Rose con Monia & the Saints Band
Vieni a vivere un viaggio negli anni '80 con Monia & The Saints Band allo Stone Rose di Negrar, sabato 31 gennaio alle 21.
Monia & the Saints Band: un viaggio travolgente negli 80's greatest hitsEnergia pura, groove irresistibile e una passione autentica per la grande musica: Monia & The Saints Band venerdì 13 febbraio dalle 21:30 riportano sul palco del Trend-up di Negrar il meglio degli ann ... veronasera.it
