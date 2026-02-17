Monia & the Saints Band & friends allo Stone Rose

Sabato 21 febbraio, Monia & the Saints Band e alcuni amici si esibiranno allo Stone Rose di Negrar, in via Quintarelli 2, a partire dalle 21:30. La serata promette musica dal vivo e un’atmosfera conviviale, con alcuni musicisti locali pronti a coinvolgere il pubblico.

Sabato 21 febbraio dalle 21:30 lo Stone Rose di Negrar in Via Quintarelli 2, ospiterà una serata piena di bella musica dal vivo. Aprirà il concerto Monia & The Saints Band (Monia Santoni, Franco Dal Mas, Barbara Dal Frà, Marco Riolfi, Albero Miccoli) per poi lasciare spazio agli ospiti (Gli Squali, El Picia e Giorgio Cottini de La Cianf, Roberto Genovesi e Fulvio Forcellini de Le Ombre e tanti altri) che vi trasporteranno indietro nel tempo facendovi tuffare nei favolosi anni 60.

Vieni a vivere un viaggio negli anni '80 con Monia & The Saints Band allo Stone Rose di Negrar, sabato 31 gennaio alle 21.

