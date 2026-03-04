Il progetto “Coast & Dog Experience” propone attività sportive avventurose, immersioni nel mare e nella natura, rivolte principalmente alla Generazione Z. Mira a valorizzare il territorio costiero attraverso iniziative che combinano sport e rispetto ambientale, con un’attenzione particolare all’inclusione e all’uso di tecnologie innovative. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in esperienze che uniscono divertimento e consapevolezza ambientale.

Sport avventurosi e immersione nella natura per valorizzare il territorio costiero. Ma anche promozione della sostenibilità ambientale, dell’inclusione e dell’innovazione. Si chiama ‘ Gen Z Coast & Dog Experience ’, il progetto sperimentale presentato dall’associazione sportiva dilettantistica Dog open games, con cui il Comune di Sarzana ha deciso di partecipare al bando di Regione Liguria volto alla realizzazione di progetti di sport e turismo esperienziale con l’elemento dell’avventura destinati alla ‘ Generazione Z ’. La proposta progettuale pervenuta all’ente – che potrà essere implementata e affinata, ma costituisce già una solida base di partenza – presenta un programma sperimentale di attività outdoor rivolto a 50 giovani tra i 12 e i 25 anni, da attuarsi nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La "Coast & Dog Experience". Sport avventurosi, mare e natura . Progetto per la Generazione Z

