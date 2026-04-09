Un membro della commissione ha annunciato le sue dimissioni in seguito alla decisione di non finanziare pubblicamente un docufilm dedicato a Giulio Regeni. Questa è la terza persona a lasciare l’incarico dopo la comunicazione di questa decisione. La scelta di sostenere o meno il progetto ha portato a questa serie di uscite all’interno della commissione. Nessuna altra motivazione ufficiale è stata comunicata finora.

Arriva la terza dimissione dopo il mancato finanziamento pubblico al docufilm su Giulio Regeni. La lettera al ministro Giuli, questa volta, porta la firma della fondatrice e presidente del Medfilm Festival L’esclusione dai finanziamenti pubblici del docufilm sul Caso Regeni continuano a vedere dimissioninelle commissioni del Mic che assegnano i contributi selettivi alle opere cinematografiche. Ebbene, dopo Paolo Mereghetti e Massimo Galimberti, anche la fondatrice e presidente del Medfilm Festival,Ginella Vocca. Arriva così la terza lettera indirizzata al ministro Alessandro Giuli, dopo le polemiche sul mancato finanziamento al documentario di Simone Manetti, “Tuto il male del mondo“, che racconta la storia del ricercatore italiano torturato ed ucciso in Egitto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Docufilm Regeni, anche Vocca lascia la commissione: “Mi sono fermamente opposta alla bocciatura”

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Temi più discussi: Perché il documentario su Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti pubblici; La bocciatura del film su Regeni svela la crisi del sistema culturale; Caso Regeni, dopo lo stop ai fondi si dimettono due esperti della commissione del ministero sui film; Il docufilm su Giulio Regeni meritava di essere finanziato, ricostruzioni diffamatorie, Mollicone sulla polemica.

Ginella Vocca si dimette dalla commissione Mic per il caso RegeniUna nuova defezione scuote le commissioni del Ministero della Cultura (Mic) incaricate di assegnare i contributi selettivi alle opere cinematografiche. Ginella Vocca, fondatrice e presidente del Medfi ... it.blastingnews.com

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Il caso del docufilm su Regeni arriva in Aula. Che fare ora Parla il produttore Tozzi. Di Marianna Rizzini "Il diniego del finanziamento al documentario è ingiustificabile (Giulio Andreotti direbbe: è peggio di un peccato, è un errore politico)", dice Tozzi. "La r - facebook.com facebook

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