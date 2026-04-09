Ginella Vocca si è dimessa dalla commissione del Ministero della Cultura coinvolta nel caso Regeni. Nel settore cinematografico, è stato annunciato un documentario su Regeni, dopo i contributi di due critici cinematografici noti. La decisione di Vocca si aggiunge alle altre recenti dimissioni all’interno della commissione. Sul fronte del cinema, il nuovo progetto mira a approfondire la vicenda attraverso la produzione di un documentario.

Cinema: doc su Regeni, anche Dopo Paolo Mereghetti e Massimo Galimberti, anche Ginella Vocca – fondatrice e presidente del MedFilm festival – si è dimessa dalla Commissione cinema selettivi del MiC dopo le polemiche per l’esclusione dai finanziamenti pubblici del doc ‘Giulio Regeni – Tutto il male del mondo’ di Simone Manetti sul ricercatore rapito e ucciso in Egitto. Vocca ha comunicato la sua decisione con una lettera al ministro Alessandro Giuli, che LaPresse ha potuto visionare. “Gentile ministro – si legge – ho doverosamente atteso il suo intervento in Parlamento, che condivido nella forma e nella sostanza, prima di sciogliere la riserva e dare le dimissioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Regeni, anche Ginella Vocca si dimette da commissione MiC

Caso docufilm Regeni, anche Ginella Vocca si dimette dalla commissione Mic(Adnkronos) – Le commissioni del Mic che assegnano i contributi selettivi alle opere cinematografiche registrano la terza lettera di dimissioni, dopo...

Regeni, Ginella Vocca si dimette dalla commissione Cinema. Il ministero prepara una revisione del sistemaLa direttrice e fondatrice del MedFilm Festival, Ginella Vocca, ha comunicato con una lettera al ministro della Cultura Alessandro Giuli le sue...

Temi più discussi: Caso Regeni, dopo lo stop ai fondi si dimettono due esperti della commissione del ministero sui film; Perché il documentario su Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti pubblici; La bocciatura del film su Regeni svela la crisi del sistema culturale; Il doc su Regeni non ha convinto due commissioni.

Caso docufilm Regeni, anche Ginella Vocca si dimette dalla commissione MicRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it

Il caso sul docu su Regeni, Ginella Vocca: 'Mi sono dimessa dalla commissione Cinema'La direttrice e fondatrice del MedFilm Festival, Ginella Vocca ha comunicato con una lettera al ministro della Cultura Alessandro Giuli le sue dimissioni dalla commissione Cinema selettivi del Mic, al ... ansa.it

Il caso del docufilm su Regeni arriva in Aula. Che fare ora Parla il produttore Tozzi. Di Marianna Rizzini "Il diniego del finanziamento al documentario è ingiustificabile (Giulio Andreotti direbbe: è peggio di un peccato, è un errore politico)", dice Tozzi. "La r - facebook.com facebook

Il caso del docufilm su Regeni arriva in Aula. Che fare ora Parla il produttore Tozzi. Di @mariannarizzini x.com