Docenti hanno diritto al pagamento per tutti i periodi di sospensione delle lezioni? La Cassazione rimette questione alla Sezione lavoro
La Corte di Cassazione ha deciso di rimandare alla Sezione lavoro una questione riguardante il pagamento degli insegnanti durante i periodi di sospensione delle lezioni. La discussione riguarda se il diritto al pagamento sia applicabile anche oltre il periodo tra l’8 giugno e il 30 giugno, in relazione ai docenti con contratto a tempo determinato. La decisione si basa su un principio di diritto già stabilito in precedenza.
La questione sottoposta all’esame della Corte di Cassazione concerne la possibilità di estendere ai periodi di sospensione delle lezioni il principio di diritto già affermato con riferimento all’arco temporale compreso tra l’8 giugno e il 30 giugno per i docenti con contratto a tempo determinato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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