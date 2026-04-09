Docente di sostegno | Molti docenti non sanno bene cosa fare con noi in classe Resto sola con tutto questo

Una docente di sostegno ha scritto una lettera pubblicata su un sito di informazione, raccontando le difficoltà incontrate nella gestione delle classi. La docente ha evidenziato come molti insegnanti non siano preparati a lavorare con studenti con bisogni educativi speciali, lasciandola spesso sola di fronte a questa situazione. La lettera, introdotta da una giornalista, mette in luce le differenze tra il ruolo definito e le sfide quotidiane affrontate nelle aule scolastiche.

Una docente di sostegno racconta, in una lettera pubblicata su d.repubblica.it e introdotta da Sarah Barberis, la distanza tra il ruolo previsto sulla carta e la realtà quotidiana in classe. Il punto di partenza è una sensazione che attraversa molte testimonianze del mondo scolastico: stanchezza, frustrazione, e una componente di rabbia che emerge nel tempo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Don Alì, il «re dei maranza» di Torino, aggredì un docente e postò il video sui social. «Voleva accrescere la sua popolarità, avere qualche like in più» x.com

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