Un ragazzo entra in classe con un coltello | questo è il fatto tutto il resto viene dopo

Un ragazzo entra in classe con un coltello: questo è il fatto. Tutto il resto deriva da qui. Quando si parla di “accoltellamento a scuola”, non si deve subito pensare alla violenza, ma piuttosto alle falle nel sistema di prevenzione e controllo. È importante analizzare le cause e le responsabilità per affrontare efficacemente il problema e lavorare verso ambienti scolastici più sicuri e inclusivi.

Quando sento “accoltellamento a scuola”, non penso subito alla violenza. Penso al fallimento del contenimento. Perché un coltello non serve solo a ferire. Serve a sentirsi più forti quando dentro ci si sente fragili. Serve a reggere ciò che non si riesce più a reggere mentalmente. Non è un raptus. È una regolazione emotiva disperata. Negli ultimi anni vediamo ragazzi sempre più incapaci di fermarsi. Non perché non abbiano valori, ma perché non hanno interiorizzato il limite. Il limite non si insegna con le parole, si costruisce nell’esperienza: qualcuno che ti ferma, che regge la tua rabbia, che non arretra quando tu spingi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Ragazzo entra a scuola con un coltello e uccide un bambino di 10 anni, poi si scatta un selfie con il cadavere Leggi anche: Viene licenziato per il resto del caffè alla macchinetta, ma l'azienda viene condannata: Gli deve 18 mensilità Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. E' morto lo studente accoltellato in classe da un compagno. L'arma portata da casa; “Ecco lo studente che impugna il coltello prima di uccidere”: la foto choc nella chat dei compagni di classe; Accoltellato in classe da un compagno, muore uno studente di 18 anni; Rissa a scuola, 14enne ferito al volto con un coltello da un compagno. Chi ha colpito lo studente morto in classe a 19 anni: la lite in bagno per una ragazza e il coltello portato da casa - Zouhair Atif, 18 anni, è stato fermato per l'omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto all'istituto professionale Einaudi- today.it

Coltello in classe, studente ucciso a scuola: allarme armi tra giovanissimi - Un coltello portato dall’esterno, una classe come teatro dell’aggressione, decine di studenti sotto shock. cronachedellacampania.it

Morto il 19enne accoltellato in classe: fermato un ragazzo di 18 anni, aveva portato l’arma da casa - Recuperata l’arma, un lungo coltello da cucina che il giovane si era portato da casa: per questo al giovane ... msn.com

