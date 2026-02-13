Ugo Poggi in Noi moderati | Resto con Frontini ma se non c' è sentimento prenderò delle decisioni Fare di più per il centro

Ugo Poggi, consigliere comunale di Perugia, ha annunciato di lasciare la lista di Vittorio Sgarbi

Il consigliere lascia la lista di Vittorio Sgarbi ed entra nel partito di Maurizio Lupi: "È meglio di un movimento civico". Rimane in maggioranza ma: "Sto preparando degli emendamenti, se non verranno presi in considerazione vedrò come reagire". Caffè con la sindaca VIDEO Movimenti a palazzo dei Priori, Ugo Poggi, eletto nel 2022 nella lista di Vittorio Sgarbi "Io apro - Rinascimento", ha deciso di chiudere quel percorso per entrare in “Noi moderati” di Maurizio Lupi. Una scelta dettata dalla necessità di trovare un riferimento politico più presente sul territorio. E Poggi fa anche il punto sulla situazione della maggioranza, non nascondendo critiche all'operato della sindaca Chiara Frontini.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

La situazione in piazza Saffi si fa tesa.

La politica e il centrodestra bussano alla porta di Chiara Frontini Viterbo - Comune - L'adesione di Ugo Poggi a Noi Moderati apre scenari imprevedibili nella loro prevedibilità in una coalizione oggi un po' meno civica