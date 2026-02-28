Il serial killer di Modena ora le famiglie chiedono di riaprire i casi | petizione in Procura

Le famiglie delle vittime del Mostro di Modena hanno avviato una petizione per chiedere alla Procura di riaprire i casi ancora irrisolti degli anni ’80 e ’90. La richiesta arriva in seguito alle nuove evidenze emerse e all’interesse di approfondire le piste investigative rimaste aperte. La questione è tornata al centro dell’attenzione pubblica, mentre le autorità considerano le istanze presentate.

Recentemente si è tornato a parlare del cosiddetto caso del Mostro di Modena, cold case che risale agli anni '80 e '90 della nostra città. Tra il 1985 e il 1995 furono assassinate otto giovani donne e l'epilogo delle loro storie, a causa di similitudini tra i casi, sembrò convergere in un'unica.