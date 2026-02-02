Victoria Hall scomparsa nel 1999 serial killer confessa l'omicidio della 17enne | il caso risolto 26 anni dopo

Victoria Hall, la ragazza scomparsa nel 1999, ha trovato finalmente la verità. Steve Wright, conosciuto come lo “Strangolatore del Suffolk”, ha confessato di aver ucciso la 17enne, risolvendo un caso che aveva tenuto in ansia tutta la comunità per più di un quarto di secolo. La notizia mette fine a un’ombra lunga 26 anni, portando un po’ di pace ai familiari di Victoria.

