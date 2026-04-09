Divertimento assicurato | il comico di Made in sud Marco Capretti sbarca al Cine-Teatro Metropolitano
Al Cine-Teatro Metropolitano si prepara un evento di comicità con la presenza di Marco Capretti, noto per il suo ruolo nel programma televisivo “Made in Sud”. La serata si inserisce nel ciclo di spettacoli organizzati nell’ambito del progetto “Teatri della Magna Grecia”, promosso dall’Associazione “Calabria Dietro le Quinte – APS”. Questa iniziativa rientra nel più ampio programma regionale di distribuzione teatrale 2025, sostenuto dalla Regione Calabria.
Prosegue la programmazione del progetto di rete “Teatri della Magna Grecia”, promossodall’Associazione “Calabria Dietro le Quinte – APS” nell’ambito dell’avviso regionale “Programmi di distribuzione teatrale 2025” della Regione Calabria. Il cartellone propone un ricco calendario di spettacoli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Obitus: la Compagnia Ucrìu in scena al Cine-Teatro MetropolitanoRitorna, l’11 febbraio alle ore 20,30, presso il Cine-Teatro Metropolitano di Reggio Calabria, “Obitus”, lo spettacolo teatrale della Compagnia Ucrìu.