Obitus | la Compagnia Ucrìu in scena al Cine-Teatro Metropolitano

Questa sera a Reggio Calabria, la Compagnia Ucrìu torna in scena con lo spettacolo “Obitus” al Cine-Teatro Metropolitano. L’appuntamento è alle 20,30 e promette di coinvolgere il pubblico con un’opera teatrale che ha già fatto parlare di sé. La compagnia porta in scena una storia che si preannuncia intensa e coinvolgente, pronta a catturare gli spettatori fin dai primi minuti.

Ritorna, l’11 febbraio alle ore 20,30, presso il Cine-Teatro Metropolitano di Reggio Calabria, “Obitus”, lo spettacolo teatrale della Compagnia Ucrìu.Il monologo, tratto da “La cura provvisoria dei tratti fragili” edito da Città del Sole Edizioni, è una trasposizione drammaturgica di un racconto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Cine Teatro Metropolitano Oltre i Confini, Voci dal silenzio al Cine Teatro Metropolitano "Kryptonite": si proietta il videoclip animato al cine teatro Metropolitano Il 12 gennaio alle ore 10, presso il cine teatro Metropolitano, sarà proiettato il videoclip animato intitolato La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cine Teatro Metropolitano Argomenti discussi: Al cineteatro Metropolitano di Reggio in scena Obitus della compagnia Ucrìu · ilreggino.it. Obitus torna in scena: l’11 febbraio al Cine-Teatro Metropolitano di Reggio CalabriaObitus, che ha debuttato nell’agosto 2024 nell’ambito del Balenando in Burrasca Festival, conferma il percorso artistico della Compagnia Ucrìu ... ilmetropolitano.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.