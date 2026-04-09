Ditonellapiaga in tribunale l’album bloccato per Miss Italia | Volevo festeggiare ma… La causa sul nome e perché lo ha scelto

Il nuovo album di Ditonellapiaga, previsto per domani 10 aprile, è attualmente in attesa di un giudizio in tribunale per il possibile cambio di titolo. La cantante aveva scelto il nome «Miss Italia» per il progetto, ma la produzione legale ha sollevato questioni legali sul diritto di utilizzo. La decisione sulla denominazione definitiva sarà presa da un giudice nei prossimi giorni.

Il nuovo album di Ditonellapiaga dovrebbe domani, 10 aprile, ma se si chiamerà ancora «Miss Italia» lo deciderà un giudice. «In questo momento non so se si potrà continuare a chiamare Miss Italia», ha ammesso la cantautrice, al secolo Margherita Carducci, terza all’ultimo Sanremo con Che fastidio!, spiegando che «ieri c’è stata un’udienza in tribunale a Roma, quindi siamo in trepidante attesa. Scopriremo tutti insieme prima o poi se si potrà continuare a chiamare così». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ditonellapiaga (@ditonellapiaga) Il titolo era noto da febbraio, poi è arrivata la diffida. Il titolo del disco circolava almeno dai primi di febbraio, quando l’artista aveva aperto i pre-order sui social annunciando l’uscita per il 10 aprile. 🔗 Leggi su Open.online “Miss Italia mi fa causa? Non volevo offendere nessuno, parlo di me. La canzone è ancora inedita e non ne voglio parlare ora a Sanremo 2026”: così DitonellapiagaL'organizzazione di Miss Italia contesta l'uso del nome da parte dell'artista per il suo album in uscita e un brano, ritenendo il testo lesivo... Ditonellapiaga sfida Patrizia Mirigliani: caos sul nome Miss Italia!Patrizia Mirigliani avvia azioni legali contro Ditonellapiaga per l’uso del nome Miss Italia nel nuovo album. Temi più discussi: Ditonellapiaga: Non so se il mio disco potrà continuare a chiamarsi ancora ‘Miss Italia’; Ditonellapiaga, Hollywood è il titolo del nuovo singolo estratto da Miss Italia; Ditonellapiaga torna con Hollywood: il nuovo singolo che anticipa l’album Miss Italia; Ditonellapiaga svela la tracklist del nuovo album Miss Italia. Ditonellapiaga, l'album Miss Italia: Il Tribunale deciderà se devo cambiare il titoloLeggi su Sky TG24 l'articolo Ditonellapiaga, l'album Miss Italia: 'Il Tribunale deciderà se devo cambiare il titolo' ... tg24.sky.it Il caso in Tribunale, Ditonellapiaga annuncia: Non so se il mio disco potrà continuare a chiamarsi Miss ItaliaDitonellapiaga racconta la vigilia - di certo particolare - dell’uscita del suo nuovo progetto: domani 10 aprile l’album - Miss Italia ... dire.it Ditonellapiaga in tribunale, l'album bloccato per Miss Italia: «Volevo festeggiare, ma...». La causa sul nome e perché lo ha scelto x.com Ospite di Belve, Miss Italia 2021 racconta come ha speso i 50mila euro dei fans e perché la sua omosessualità causa polemiche. - facebook.com facebook