Miss Italia mi fa causa? Non volevo offendere nessuno parlo di me La canzone è ancora inedita e non ne voglio parlare ora a Sanremo 2026 | così Ditonellapiaga

L'organizzazione di Miss Italia contesta l'uso del nome da parte dell'artista per il suo album in uscita e un brano, ritenendo il testo lesivo dell'onore Ditonellapiaga festeggia questa mattina, 25 febbraio, perché il suo brano “Che fastidio!” è nella top5 della votazione della prima serata decretata dalla Sala Stampa dei giornalisti accreditati dal Festival di Sanremo 2026. Però arriva una doccia fredda dall’organizzazione di Miss Italia. “Miss Italia” tra l’altro è il titolo del disco della cantante in uscita il 10 aprile. Il concorso Miss Italia contesta l’uso indebito della denominazione “Miss Italia” da parte della cantante Ditonellapiaga, che l’ha utilizzata quale titolo di un proprio brano musicale, nonché dell’album in cui esso è inserito. Il testo della canzone, inoltre, contiene espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano al concorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

