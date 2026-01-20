In un contesto mediatico dominato da opinioni e confronti spesso polarizzati, si evidenzia come Sigfrido Ranucci, in assenza di risposte chiare, mantenga un atteggiamento da protagonista. Nella presunta

Nella presunta (e inesistente) «TeleMeloni», dove comunisti e odiatori del centrodestra imperversano come e più di prima, e nella quale le voci liberali per riequilibrare un tantino la situazione si contano su poche dita di una sola mano (ma di un grande mutilato), il signor Sigfrido Ranucci può tranquillamente continuare a fare il fenomeno. Ripropone allegramente il biconsulente Bellavia (consulente suo e consulente di più procure) e conclude il programma sostenendo che i giornali del gruppo Angelucci e il senatore Gasparri abbiano aperto una campagna per accusare Report di dossieraggio. Sullo sfondo compaiono una copertina e un altro servizio del Tempo, una foto del nostro editore e una del senatore Gasparri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nella presunta "TeleMeloni" Sigfrido fa il fenomeno ma non risponde alle domande

Leggi anche: Tu fai le domande: Mauricio Pochettino risponde alle TUE domande

The Boys 5, il trailer risponde alle domande più scottanti della quarta stagioneIl trailer di The Boys 5 svela nuove risposte alle domande più scottanti della quarta stagione, dopo il finale ricco di suspense.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ecco la prima di oggi del Tempo. @tempoweb SCARCERATI PURE GLI AMICI DI HAMAS Intervista a Sara Kelany Editoriale - Nella presunta (e inesistente) “TeleMeloni” Sigfrido può fare il fenomeno senza rispondere alle nostre domande Addio a Valentino, l' x.com

[Ascoli] Quanto accaduto nella notte nei pressi della rotatoria di Porta Maggiore, durante la quale un uomo è rimasto ferito mentre tentava di difendere una donna da una presunta molestia, suscita preoccupazione. Gli interventi di Fratelli d'Italia del consiglie - facebook.com facebook