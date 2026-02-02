Fisco e bilancio a rischio | Roma sotto esame per irregolarità nei costi della squadra e sanzioni potenziali

La Roma è finita sotto accusa dell’UEFA per possibili irregolarità nei costi della squadra. La società ha già pagato una sanzione di circa 4,2 milioni di euro per aver superato i limiti stabiliti nel Settlement Agreement. Ora si attende una valutazione più approfondita, che potrebbe portare a ulteriori sanzioni o restrizioni. La situazione resta molto calda e il club rischia di dover affrontare conseguenze serie.

La Roma è sotto la lente del Fair Play Finanziario dell'UEFA dopo aver pagato una sanzione di circa 4,2 milioni di euro per il mancato rispetto degli obiettivi finanziari previsti nel quadro del Settlement Agreement. L'ammontare, già accantonato nel bilancio al 30 giugno 2024, riguarda l'esercizio 2024-25 e conferma che il club giallorosso ha rispettato i parametri fissati per il periodo di rendicontazione concluso a giugno 2025, anche se con un'importante penalità. L'accordo transattivo, sottoscritto con l'organo di controllo finanziario dell'UEFA, prevede un percorso di quattro anni, con obiettivi annuali da rispettare entro il giugno 2022, 2023, 2024 e 2025, con l'obiettivo finale di portare la società in linea con le nuove regole del Fair Play Finanziario entro la stagione 202526.

