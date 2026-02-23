Congedo mestruale a scuola | la proposta degli studenti di Arezzo

Gli studenti di Arezzo hanno proposto un congedo mestruale di due giorni, motivato dal disagio causato da cicli dolorosi o abbondanti. La richiesta nasce dall’esperienza diretta delle ragazze, che spesso trovano difficile partecipare regolarmente alle lezioni durante quei giorni. La proposta mira a riconoscere le difficoltà fisiche e a favorire un ambiente scolastico più inclusivo. La discussione su questa iniziativa coinvolge insegnanti, genitori e studenti stessi.

Un congedo mensile fino a due giorni per le studentesse che soffrono di ciclo mestruale doloroso o abbondante. È la proposta della Consulta provinciale degli studenti di Arezzo, presentata durante l’evento “Non è un privilegio, è salute”, promosso con l’Ufficio scolastico regionale Toscana, la Provincia e la Asl Toscana sud est. L’obiettivo è introdurre nei regolamenti degli istituti superiori un’assenza giustificata, senza conseguenze sull’anno scolastico, per chi soffre di dismenorrea severa o menorragia certificata da un ginecologo. In Italia misure simili sono già state adottate in alcune scuole di Potenza, Padova, Ravenna e Roma. 🔗 Leggi su Lortica.it

Congedo mestruale a scuola: due giorni di assenza senza sanzioni per le studentesse di PotenzaA Potenza, due scuole superiori hanno adottato il «congedo mestruale didattico», consentendo alle studentesse di assentarsi per due giorni senza sanzioni durante il ciclo mestruale.

"Non è un privilegio, è salute", l'evento sul congedo mestruale didatticoQuesta settimana si tiene un evento importante a Arezzo sul congedo mestruale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Limoges: studenti maschi usano il congedo mestruale per ferie; Dalla Francia un cortocircuito gender da manuale (universitario).

Congedo mestruale a scuola: perché fa discutere e perché non dovrebbeImmaginate una scuola dove le studentesse con problemi di salute legati al ciclo possano prendersi qualche giorno di stop senza accumulare giorni di malattia che potrebbero compromettere l'anno ... quotidiano.net

Un congedo mensile ad hoc per le studentesse con ciclo mestruale dolorosoLa proposta arriva dalla Consulta provinciale degli studenti. Il direttore della ginecologia dell’ospedale San Donato Ciro Sommella: «Mai sottovalutare cicli abbondanti o dolorosi ma rivolgersi ad uno ... msn.com

Il primo, nel 2022, fu un liceo artistico di Ravenna. Negli ultimi mesi due scuole superiori di Potenza e una di Milano hanno introdotto il congedo mestruale, che permette alle studentesse che soffrono di dismenorrea di usufruire fino a due giorni di assenza giu - facebook.com facebook

Il primo, nel 2022, fu un liceo artistico di Ravenna. Negli ultimi mesi due scuole superiori di Potenza e una di Milano hanno introdotto il congedo mestruale, che permette alle studentesse che soffrono di dismenorrea di usufruire fino a due giorni di assenza giu x.com