Gli ambientalisti sono scesi in piazza a Giussago per denunciare le condizioni dell’allevamento di bovini. Portano carcasse di animali e liquami per mostrare cosa succede davvero. Da anni, questa zona, che sulla carta dovrebbe essere una risaia, ospita uno dei più grandi allevamenti dell’Alto Pavese, dove gli animali vivono in condizioni che molti definiscono inaccettabili. La protesta vuole portare l’attenzione sulla situazione e spingere le autorità a intervenire.

Giussago (Pavia), 4 febbraio 2026 – “Sulla carta è una risaia, in realtà da mezzo secolo è uno dei più grandi allevamenti bovini dell’Alto pavese in cui gli animali vengono tenuti in condizioni inaccettabili ”. Stefania Caiafa, che ha da poco dato vita a una nuova associazione animalista e collabora con Michela Vittoria Brambilla di Noi Moderati, ha recentemente effettuato un sopralluogo negli oltre 5mila metri quadri dove ha trovato bovini uccisi per impiccagione, vitelli ridotti pelle e ossa, carcasse di animali. “È una situazione inaccettabile – ha detto Caiafa –. Nei mesi scorsi i Nas hanno effettuato un sopralluogo e anche Ats è uscita per dei controlli”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giussago, carcasse di animali e liquami: esposti degli ambientalisti contro l’allevamento di bovini

