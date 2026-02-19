Alleanza educativa contro il disagio giovanile | l’appello di Papa Leone XIV a parrocchie e scuole

Papa Leone XIV ha lanciato un appello ai responsabili di parrocchie e scuole, evidenziando il crescente disagio tra i giovani causato dalla crisi sociale e dalla mancanza di spazi di confronto. In particolare, il Papa ha chiesto un impegno concreto per creare iniziative di ascolto e supporto, puntando sulla collaborazione tra istituzioni religiose e scolastiche. La sua richiesta arriva dopo aver incontrato alcuni giovani in un centro di ascolto, dove ha constatato come l’isolamento favorisca comportamenti aggressivi. La proposta prevede incontri settimanali e attività di gruppo.

