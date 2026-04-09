Dimmi La Verità | Marco Pellegrini M5s | Cosa penso del discorso di Meloni in Parlamento

Il 9 aprile 2026 è andato in onda un nuovo episodio di #DimmiLaVerità, con Marco Pellegrini del Movimento 5 Stelle che ha commentato il discorso pronunciato in Parlamento dalla presidente del Consiglio. La sua analisi si concentra sulle parole e le dichiarazioni fatte durante l’intervento, senza aggiungere opinioni personali o interpretazioni. L’attenzione si rivolge ai contenuti e alle specifiche affermazioni fatte nel contesto istituzionale.

Ecco #DimmiLaVerità del 9 aprile 2026. Il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta il discorso in Parlamento di Giorgia Meloni. Ecco #DimmiLaVerità dell'8 aprile 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti spiega le mille insidie della tregua tra Usa e Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 7 aprile 2026. Il nostro Stefano Graziosi analizza cosa potrà accadere stanotte allo scadere dell'ultimatum di Trump all'Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 3 aprile 2026. Il nostro Fabio Amendolara commenta l'inchiesta a carico di 7 carabinieri per la morte di Ramy. Ecco #DimmiLaVerità del 2 aprile 2026. Il capogruppo di Fdi in Commissione Sport, Alessandro Amorese, commenta il flop dell'Italia e chiede più libertà per le tifoserie. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Cosa penso del discorso di Meloni in Parlamento» Leggi anche: Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Gli ultimi sviluppi di politica internazionale» Leggi anche: Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Trump in Iran ha fatto un azzardo»