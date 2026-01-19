Dimmi La Verità | Marco Pellegrini M5s | Gli ultimi sviluppi di politica internazionale

Ecco #DimmiLaVerità del 19 gennaio 2026, con Marco Pellegrini del M5s. In questa puntata analizziamo gli ultimi sviluppi della politica internazionale, con particolare attenzione alle questioni in Groenlandia e Gaza. Un approfondimento diretto e obiettivo sui principali eventi che stanno influenzando il panorama globale, offrendo un quadro chiaro e informato per comprendere le dinamiche attuali.

Ecco #DimmiLaVerità del 18 gennaio 2026. La deputata di Azione Federica Onori commenta lo smarcamento del M5s sulla risoluzione sull'Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 15 gennaio 2026. Il deputato della Lega Eugenio Zoffili ci spiega perché l'operazione Strade Sicure dei nostri militari andrà avanti e sarà potenziata. Ecco #DimmiLaVerità del 14 gennaio 2026. Il presidente della Commissione Sanità del Senato Francesco Zaffini: finalmente anche l'Oms non parla più di Covid.

