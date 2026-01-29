Tanti appuntamenti nel mese di febbraio alla Biblioteca Ginestra di Montevarchi

A Montevarchi, la Biblioteca Ginestra si prepara a un febbraio ricco di eventi. Sono in programma incontri, letture e laboratori pensati per tutte le età. La struttura si anima con appuntamenti che coinvolgono la comunità e attirano anche visitatori da fuori. La direttrice invita tutti a partecipare e scoprire le attività proposte per il mese.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – . Le iscrizioni al corso "Inglese per la comunità" sono chiuse per raggiungimento del limite massimo di partecipanti (40 persone). «Ricordiamo agli iscritti al corso che la prima lezione sarà lunedì 9 febbraio, ore 16:30-18:30». ? BIBLIOTECHE IN GIOCO si svolgerà? sabato 31 gennaio, ore 15-19 BIBLIOTECHE IN GIOCO pomeriggio con giochi da tavola e di ruolo aperto a tutti a cura delle associazioni ValDungeon, From Beyond e Kraken aps. APERTURA STRAORDINARIA con tutti i servizi bibliotecari attivi L'incontro offrirà tavoli dedicati alla scoperta del gioco da tavolo moderno e sessioni introduttive al gioco di ruolo, permettendo ai partecipanti di sviluppare abilità cruciali come il problem-solving, il pensiero critico e il lavoro di squadra in un contesto stimolante e socializzante.

