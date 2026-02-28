Pirelli annulla i test in Bahrein sotto attacco | Personale al sicuro stiamo organizzando il rientro

Pirelli ha annullato i test programmati in Bahrein a causa di un attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. La società ha comunicato che tutto il personale è al sicuro e che si stanno organizzando le operazioni di rientro. La decisione arriva in un momento di tensione internazionale, con l'interruzione che riguarda le attività previste per il fine settimana.

Causa l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, Pirelli ha subito comunicato l'interruzione di tutti i test previsti nel weekend in Bahrein: "Tutto il personale è al sicuro, si sta organizzando il rientro". Anche la Formula 1 ha confermato che sta monitorando la situazione garantendo l'incolumità generale. Il GP di Bahrein è in programma il prossimo 12 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Attacco Usa in Venezuela, il Cesvi: «Personale al sicuro, proseguono gli aiuti»La crisi in Venezuela colpisce duramente la popolazione civile, già provata da anni di difficoltà economiche, migrazione forzata e accesso limitato... Il progetto per spiegare le ragioni del Sì al referendum nelle scuole, Valditara sotto attacco: “Propaganda”Bufera su un progetto pensato per le scuole superiori, nell'ambito di una convenzione stipulata dall'Unione delle Camere Penali di Catanzaro insieme... Contenuti e approfondimenti su Pirelli annulla. Temi più discussi: Leclerc chiude al comando i lunghi test in Bahrain; Russell detta il ritmo all’inizio del secondo test in Bahrain; F1 Test, Simulazione top di Verstappen: la Red Bull annulla il degrado e affianca la Ferrari. F1 | Pirelli: saltati i test sul bagnato in Bahrain per il conflitto in Medio OrienteAnnullati i test che Pirelli avrebbe dovuto sostenere sul bagnato a Sakhir, in Bahrain, assieme a McLaren e Mercedes dopo gli attacchi delle ultime ore tra Israele e Iran. Il personale della Casa ital ... it.motorsport.com Formula 1 | Guerra in Medio Oriente: cancellati i test Pirelli previsti in BahrainI test Pirelli previsti questa settimana in Bahrain non si svolgeranno. La decisione è arrivata dopo l’escalation militare registrata in ... msn.com La guerra ferma la Formula 1: annullato test gomme in Bahrain, dove l’Iran ha bombardato una base Usa L’attacco militare nei confronti dell’Iran in corso ha avuto ripercussioni per il personale della F1 che si trova in Medio Oriente. Per i membri - facebook.com facebook