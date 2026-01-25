Condannato per furto aggravato arrestato dai carabinieri in centro

Questa mattina a Verona, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo di 44 anni di origini marocchine, sorpreso mentre transitava in Corso Porta Nuova. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un ordine di custodia in carcere emesso in seguito a una condanna per furto aggravato. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Verona.

Questa mattina, 25 gennaio, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm di Verona hanno individuato e tratto in arresto un cittadino di origini marocchine di 44 anni mentre transitava in Corso Porta Nuova, all'altezza dello storico orologio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e.🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Artena | Valmontone. Operazione dei Carabinieri contro i reati predatori. Due arresti per tentato furto aggravato e due per furto aggravato di capi di abbigliamento all’outlet

Truffe online, furto e tentato furto aggravato: 5 denunce dei carabinieriI carabinieri di Francavilla Fontana intensificano i controlli contro truffe online, furti e tentativi di furto aggravato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Elia Del Grande trovato e arrestato dai carabinieri

Argomenti discussi: Prescrizione furto aggravato: la Cassazione decide; Ladro armato in villa: condannato a due anni e mezzo; Condanne e ricorsi tra Trieste e Roma: i 1000 giorni nel vortice della giustizia; Furto aggravato auto: quando scatta l’aggravante.

Condannato per furto aggravato, arrestato dai carabinieri in centroUn uomo di 44 anni è stato rintracciato vicino dell'orologio di Corso Porta Nuova ed è stato portato in carcere per scontare nove mesi di reclusione ... veronasera.it

Condannato a 9 mesi per furto, rintracciato e arrestato in corso Porta NuovaUn 44enne condannato a 9 mesi per furto è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Verona in corso Porta Nuova. veronaoggi.it

Un soggetto condannato a 4 anni e 10 mesi per truffa, furto e altri reati è stato arrestato a Crotone, mentre un altro pregiudicato è stato riportato in carcere per violazione dei benefici della sospensione della pena. Leggi l’approfondimento https://www.m - facebook.com facebook

Dopo la morte del rapinatore durante un furto, sui social si sono scatenate minacce e intimidazioni da parte dei rom della zona contro Jonathan Rivolta, padrone di casa che ha ferito il ladro, deceduto in seguito dopo essere stato abbandonato davanti all’ospe x.com