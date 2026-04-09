Difende la bici dai ladri Viene ferito al braccio

Un uomo ha cercato di recuperare la sua bicicletta, rubata poco prima a Capralba, ma è stato colpito di striscio con un coltello. Dopo aver tentato di riprendersela, è stato ferito al braccio. La scena si è svolta in strada, dove la vittima ha riportato una ferita da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le cure del caso.

CAPRALBA (Cremona) Gli rubano la bicicletta, lui se la riprende ma viene ferito di striscio con una coltellata. È successo martedì intorno alle 17.30 a Capralba nei giardinetti che si trovano nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria. Un bergamasco di 35 anni era seduto su una panchina e stava parlando con una ragazza. Qualche metro più avanti aveva parcheggiato la sua bicicletta. A un certo punto si sono avvicinati due uomini che si sono impossessati della sua bicicletta. La reazione del bergamasco non si è fatta attendere. Si è alzato ed è andato a riprendersi la due ruote ingaggiando una colluttazione con queste due persone. Alla fine il bergamasco è riuscito a difendere la sua bicicletta e a tenersela mentre i due se ne sono andati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Difende la bici dai ladri. Viene ferito al braccio Picchia la compagna che ha la figlia in braccio, il suocero la difende ma viene accoltellatoSecondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe scatenato una lite violenta con la compagna, arrivando a colpirla con un pugno al ventre mentre la... Leggi anche: Ferito al braccio con una motosega Rubare questa bicicletta è stato un errore Argomenti più discussi: Difende la bici dai ladri. Viene ferito al braccio; Laurance batte Arrieta sul muro finale: Seixas difende la maglia gialla, Del Toro abbandona; Capralba - Ferito con una coltellata. Difende la bici dai ladri. Viene ferito al braccioEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Loro NON ci saranno. Ma chi difende sicurezza e libertà SÌ. Sabato 18 aprile scendiamo in piazza per difendere le nostre città. Piazza Duomo, Milano Ore 15:00 Facciamo sentire la nostra voce. x.com #Ulivieri difende #Gravina E sul prossimo presidente FIGC... - facebook.com facebook